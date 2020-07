Известный американский ведущий и инженер программы "Разрушители легенд" Грант Имахара скончался в 49 лет.

ОБ этом сообщает CNN.

По информации, мужчина страдал аневризмой головного мозга, которая внезапно разорвалась. Его друг и соведущий Адам Севидж принес свои соболезнования родственникам мужчины.

Грант Имахара

Известно, что Имахара был соведущим знаменитого телешоу с 2005 по 2014 год.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.