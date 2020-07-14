Умер ведущий "Разрушителей легенд" [ Редактировать ]
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Известный американский ведущий и инженер программы "Разрушители легенд" Грант Имахара скончался в 49 лет.
ОБ этом сообщает CNN.
По информации, мужчина страдал аневризмой головного мозга, которая внезапно разорвалась. Его друг и соведущий Адам Севидж принес свои соболезнования родственникам мужчины.
Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой в течение последних 22 лет. Грант был действительно блестящим инженером, художником и исполнителем.
Грант Имахара
Известно, что Имахара был соведущим знаменитого телешоу с 2005 по 2014 год.
I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020
Ранее мы писали о том, что жена известного актера Джона Траволты умерла. Женщина долгое время боролась с онкологическим заболеванием.
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