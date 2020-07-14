Змеи стали кусать украинцев втрое реже, чем год назад [ Редактировать ]
По состоянию на июль 2020 года змеи кусали украинцев в три раза реже, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.
По состоянию на 13 июля 2020 года в Украине зарегистрировано 34 обращения за медицинской помощью после укуса змеи. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года - 103 обращения. За медпомощью обращались:
- Запорожская обл. - 9 обращений (было 18);
- Львовская обл. - 6 (было 25);
- Житомирская обл. - 8 (было 16);
- Донецкая обл. - 5;
- Ровенская обл. - 2;
- Ивано-Франковская обл. - 2;
- Черниговская обл. - 2;
- Киев - 2.
Как сообщают специалисты, змеи в Украине активны с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их - в апреле-мае. Второй пик - в сентябре. Ежегодно змеи кусают десятки людей, в основном из-за их собственной неосмотрительности или безрассудства.
Укус змеи имеет тяжелые проявления, однако даже без медицинской помощи укус гадюки очень редко приводит к смерти. Яд гадюки вызывает гемолитическое действие, то есть вызывает разрушение красных кровяных телец крови. После укуса на пораженном месте наблюдается болезненный отек со множественными мелкими кровоизлияниями - геморрагиями.
Ранее сообщалось, что под Скадовском на курортницу из Киева напал опасный ядовитый паук.
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