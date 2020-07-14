По состоянию на июль 2020 года змеи кусали украинцев в три раза реже, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.

По состоянию на 13 июля 2020 года в Украине зарегистрировано 34 обращения за медицинской помощью после укуса змеи. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года - 103 обращения. За медпомощью обращались:

Запорожская обл. - 9 обращений (было 18);

Львовская обл. - 6 (было 25);

Житомирская обл. - 8 (было 16);

Донецкая обл. - 5;

Ровенская обл. - 2;

Ивано-Франковская обл. - 2;

Черниговская обл. - 2;

Киев - 2.

Как сообщают специалисты, змеи в Украине активны с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их - в апреле-мае. Второй пик - в сентябре. Ежегодно змеи кусают десятки людей, в основном из-за их собственной неосмотрительности или безрассудства.

Укус змеи имеет тяжелые проявления, однако даже без медицинской помощи укус гадюки очень редко приводит к смерти. Яд гадюки вызывает гемолитическое действие, то есть вызывает разрушение красных кровяных телец крови. После укуса на пораженном месте наблюдается болезненный отек со множественными мелкими кровоизлияниями - геморрагиями.

Ранее сообщалось, что под Скадовском на курортницу из Киева напал опасный ядовитый паук.