В одном из британских пабов, а именно в британском графстве Корнуолл, владельцы паба The Star Inn установили у барной стойки ограждение под током для борьбы с нарушителя социальной дистанции. Об этом сообщает Cornwall live.

Как уверяют собственники заведения - проволока, которая расположена прямо у барной стойки - под током, установлена для блага клиентов, так как посетители совсем не соблюдают социальную дистанцию.

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Как подчеркнул один из управляющих заведением Джонни Макфадден, люди толпятся у стойки, очень близко приближаются к барменам.

Это для общей безопасности

Таблички и просьбы о соблюдении дистанции в полтора метра не работают. Вот и было решено применить такой радикальный метод.

фото: cornwalllive.com

Стоит отметить, что ранее чтобы выпить в любом пабе Британии- посетители обязаны были называть свое имя. Это необходимо для отслеживания контактов инфицированных, если появятся новые заболевшие коронавирусом.

Напомним, ранее мы сообщали, как мужчина оригинально наказал своих соседей.

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