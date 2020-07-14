"Разряд тока во благо": как в пабах борются с нарушителями дистанции [ Редактировать ]
В одном из британских пабов, а именно в британском графстве Корнуолл, владельцы паба The Star Inn установили у барной стойки ограждение под током для борьбы с нарушителя социальной дистанции. Об этом сообщает Cornwall live.
Как уверяют собственники заведения - проволока, которая расположена прямо у барной стойки - под током, установлена для блага клиентов, так как посетители совсем не соблюдают социальную дистанцию.
Как подчеркнул один из управляющих заведением Джонни Макфадден, люди толпятся у стойки, очень близко приближаются к барменам.
Это для общей безопасности
Таблички и просьбы о соблюдении дистанции в полтора метра не работают. Вот и было решено применить такой радикальный метод.
фото: cornwalllive.com
Стоит отметить, что ранее чтобы выпить в любом пабе Британии- посетители обязаны были называть свое имя. Это необходимо для отслеживания контактов инфицированных, если появятся новые заболевшие коронавирусом.
Напомним, ранее мы сообщали, как мужчина оригинально наказал своих соседей.
Читайте также, в Иране казнили агента ЦРУ.
по теме
Пандемия коронавируса: ВОЗ зафиксировала рекордное количество случаев коронавируса в мире
ВОЗ зафиксировала наибольшее суточное количество новых случаев коронавируса в мире с начала пандемии.
Ученые обнаружили уникальный способ диагностики коронавируса
Ученым удалось найти новый способ диагностики коронавируса
Астма и COVID-19: пандемия парадоксально улучшила клинические результаты лечения астмы
Медики удивили заявлениями о парадоксальном влиянии коронавируса на клинические результаты лечения астмы
COVID-19: Украина вошла в тройку лидеров по новым зараженным в Европе
Украина вошла в тройку лидеров по новым зараженным коронавирусом в Европе
Коронавірус у світі продовжує забирати життя людей
Приріст недужих за останню добу - майже 208 тисяч людей. Найбільше нових хворих у США - понад 55 тисяч. На другому місці Бразилія - там зафіксували 48 з половиною тисяч нових випадків