Протести у Білорусі: поліція затримала понад дві сотні людей [ Редактировать ]
Понад 200 людей затримали під час протестів у Білорусі. Мітингувальники вийшли на підтримку опозиційних кандидатів у президенти - Віктора Бабарики та Валерія Цепкала.
Їм напередодні ЦВК відмовила в реєстрації. Найбільший мітинг відбувся в центрі Мінська. Поліція застосувала проти учасників акції кийки. Самі ж протестувальники закликали людей виходити на вулиці.
Дмитро, протестувальник:
Мы рассчитываем на то, что мы в принципе не могли остаться дома сидеть. И я считаю, что чем больше людей выйдет на такую акцию солидарности, то тем лучше для нас всех.
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