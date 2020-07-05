В отелях Крыма цены выросли на 50-100% [ Редактировать ]
Отели аннексированного Крыма подняли цены на июль-август на 50-100%, сообщили опрошенные "Интерфаксом" турагентства.
По словам главы сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, в отелях высокой категории Крыма цены выросли на 100%. Это объясняется тем, что у россиян нет возможности поехать за границу.
В предыдущие годы они ездили на Кипр, в Турцию, Грецию, Испанию. Эти туристы привыкли к комфорту за рубежом, они не поедут в частный сектор или бюджетные отели.
В Крыму ожиданиям таких туристов соответствует лишь 20-30 отелей категории 4-5 "звезд". Мест в хороших гостиницах уже не хватает. При этом они продолжат повышать цены из-за активного спроса.
Глава комитета по туризму оккупационной власти Крыма Алексей Черняк отрицает, что цены в отелях полуострова выросли на 50-100%. По его словам, речь идет о росте на 10-15%.
Напомним, что Россия продлила запрет международного авиасообщения до 1 августа.
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