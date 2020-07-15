В Киеве, на конечной станции метро "Лесная", появилась новая нелегальная парковка маршруток. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Сегодня, подъехав и остановившись на пару минут, ко мне подошел молодой человек (изображен на фото) и задал вопрос:

- Вы загружаться?

- Чем?

- Пассажирами.

- Вообще-то я остановилась воды взять в магазине.

- Ну ок, сори, в магазин можно, но подвозить никого и брать пассажиров нельзя. Стоянка в таком случае запрещена.

"Я неспешно взяла кофе и осталась на перекур. Два мужика, сидящие в "Лексусе", следят за машинами, которые останавливаются вдоль дороги. Время от времени подходя и проводя "разъяснительную беседу". Но, ведь не ради закона, а ради вот тех маршруток на фото с винницкими номерами", - сказано в сообщении.

Поговорила с продавцом кофе и та сообщила, что это "крыша" - Броварские, перевозчики - новые "Мерседесы" с винницкими номерами, но это не официальные маршрутки. Добавила, что если подъезжают авто, чтобы взять "голосующих" людей, то "крыша" быстро угрожающе решает вопрос.

На магазине рядом появилась бегущая строка, которая зазывает на "Перевозки Киев-Москва". Интересные маршруточники пошли....и "кондуктора" у них отличные.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на ходу загорелась маршрутка. Также читайте новость о том, что женщина на ходу выпала из маршрутки, затем та переехала ей обе ноги.