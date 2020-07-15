Настя Каменских поразила фанатов снимком в топе [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских показала новый снимок , который опубликовала в Instagram.
В кадре звезда позирует дома на фоне стены.
Для съемки певицы выбрала белый топ и серые штаны с призмой. Волосы Каменских собрала в хвостик.
Стоит отметить, что на фото Настя выглядит шикарно. У нее подтянутая фигура и модный мейк-ап.
"Шикарная чика", "Ты просто кайф", "Какая красивая", - написали фанаты.
Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой. Также читайте о том, что Анна Седокова шокировала признанием о бывшем супруге.
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