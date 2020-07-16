Украинцам разрешили въезд в еще одну страну [ Редактировать ]
С четверга, 16 июля, правительство Болгарии открывает свои границы для граждан Украины. Об этом сообщил пресс-центр Посольства Украины в Болгарии в Facebook.
Украинцам при въезде в страну не нужно сдавать тест на коронавирус и сидеть 14 дней на карантине.
В то же время, согласно решению Министра здравоохранения РБ от 15.07.2020 № РД-01-405, начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.
При этом действие чрезвычайной эпидемической ситуации в Болгарии продлили до 31 июля.
По последним данным, в стране подтверждено 7645 случаев COVID-19, 283 из них закончились смертью и ни один пациент пока не выздоровел.
Ранее Италия и Турция изменили правила перевозки ручной клади в самолетах.
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