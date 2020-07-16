В Лос-Анджелесе за сутки до 56 дня рождения умерла Галин Горг, звезда сериалов "Твин Пикс", "Принц из Беверли-Хиллз","Ксена: принцесса-воин". Об этом сообщает The Sun.

Американская актриса и танцовщица боролась с раком.

Врачи давали неутешительный прогноз, но актриса до последнего верила в лучшее и боролась за жизнь.

Галин Горг сниматься начала в 1984 году. Она известна по ролям в сериалах "Ксена: принцесса-воин", "Робокоп 2", "Твин Пикс", "Принц из Беверли-Хиллз".

Ранее мы писали о том, что жена известного актера Джона Траволты умерла. Женщина долгое время боролась с онкологическим заболеванием.