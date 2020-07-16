В случае ракетного удара вооруженными силами Армении по Мингечевирскому водохранилищу Азербайджан нанесет ответный удар по Мецаморской АЭС. Об этом заявил глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, передают РИА "Новости".

Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией.

Пресс-офицер добавил, что Мингечевирское водохранилище защищено и средства противовоздушной обороны Азербайджана "не дают возможности ударить по этому стратегическому объекту".

Мингечевирское водохранилище - глубоководный искусственный водоем на территории Азербайджана. Обеспечение безопасности в Мингечевирской гидроэлектростанции является вопросом национальной безопасности страны.

Атомная электростанция около армянского города Мецамор в обычном режиме обеспечивает выработку трети всей электроэнергии в стране. С 1 июля она остановлена на планово-предупредительный ремонт.

Напомним, 12 июля на границе между Арменией и Азербайджаном произошли перестрелки. Инцидент произошел в Нагорном Карабахе - на границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана.

В ходе боев, которые продолжаются уже пятый день, погибли более десяти военнослужащих с обеих сторон. Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях. В четверг, 16 июля, стороны сообщили о возобновлении боевых действий на границе.

Время от времени на этом участке периодически случаются вооруженные конфликты, но такой серьезный последний раз был в 2015 году.