Представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман прокомментировал назначение Верховной Радой Кирилла Шевченко на должности главы Национального банка Украины.

Об этом сообщает news.maanimo.com.

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"Кирилл Шевченко был утвержден председателем Национального банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях", - сказал Люнгман.

Он также отметил, что на протяжении последних лет Нацбанк эффективно реализовывал денежно-кредитную, курсовую и финансовую политику, и это усилило экономику Украины.

Теперь, по мнению Люнгмана, важно, чтобы независимость Национального банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и во время руководства нового председателя.

Напомним, 16 июля Верховная Рада на заседании назначила главу Национального банка Украины. Им стал Кирилл Шевченко.