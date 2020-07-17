МВФ прокомментировал назначение нового главы НБУ [ Редактировать ]
Представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман прокомментировал назначение Верховной Радой Кирилла Шевченко на должности главы Национального банка Украины.
Об этом сообщает news.maanimo.com.
"Кирилл Шевченко был утвержден председателем Национального банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях", - сказал Люнгман.
Он также отметил, что на протяжении последних лет Нацбанк эффективно реализовывал денежно-кредитную, курсовую и финансовую политику, и это усилило экономику Украины.
Теперь, по мнению Люнгмана, важно, чтобы независимость Национального банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и во время руководства нового председателя.
Напомним, 16 июля Верховная Рада на заседании назначила главу Национального банка Украины. Им стал Кирилл Шевченко.
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