У Сан-Дієго загасили пожежу на десантному кораблі [ Редактировать ]
У Сан-Дієго загасили пожежу на десантному кораблі. На облавку "Бонхом Річард" спалахнуло в неділю. Унаслідок постраждали 63 людини. Серед них двадцятеро цивільних. Попередньо причиною інциденту називають необережність під час виконання ремонтних робіт. Судно саме проходило модернізацію. Повноцінне ж розслідування розпочнуть, щойно рятувальники підтвердять, що на облавку не лишилося прихованих осередків займання.
Філіп Собек, контр-адмірал Тихоокеанського флоту США:
Наша команда пожежників обстежує корабель, щоби переконатися, що полум'я немає. Ми не знаємо, що спричинило займання. І не можемо зараз говорити про масштаб пошкодження. Поки зарано давати оцінки про майбутнє судна.
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