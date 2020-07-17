У Сан-Дієго загасили пожежу на десантному кораблі. На облавку "Бонхом Річард" спалахнуло в неділю. Унаслідок постраждали 63 людини. Серед них двадцятеро цивільних. Попередньо причиною інциденту називають необережність під час виконання ремонтних робіт. Судно саме проходило модернізацію. Повноцінне ж розслідування розпочнуть, щойно рятувальники підтвердять, що на облавку не лишилося прихованих осередків займання.

Філіп Собек, контр-адмірал Тихоокеанського флоту США: