Шестеро людей загинули та ще троє постраждали

Шестеро людей загинули та ще троє постраждали в ДТП на Одещині. Аварія сталася зранку поблизу Ізмаїла. Зіткнулися "Ваз" та "Міцубісі".

У "Жигулях" перебували четверо чоловіків - колишні однокласники - вони поверталися з відпочинку. І виїхали на зустрічну смугу. Всі загинули на місці. В іншій машині було п'ятеро людей.

Водій та його дружина померли від травм, решта пасажирів наразі в лікарні.