Кривава аварія на Одещині: шестеро людей загинули [ Редактировать ]
Шестеро людей загинули та ще троє постраждали в ДТП на Одещині. Аварія сталася зранку поблизу Ізмаїла. Зіткнулися "Ваз" та "Міцубісі".
У "Жигулях" перебували четверо чоловіків - колишні однокласники - вони поверталися з відпочинку. І виїхали на зустрічну смугу. Всі загинули на місці. В іншій машині було п'ятеро людей.
Водій та його дружина померли від травм, решта пасажирів наразі в лікарні.
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