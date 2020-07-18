Авиакатастрофа МАУ: Франция подтвердила получение "черных ящиков" [ Редактировать ]
Во Францию прибыли "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ, об этом заявили французские следователи. В ближайшее время эксперты начнут исследование бортовых самописцев. Об этом сообщает агентство AFP.
Как рассказали источники во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, "черные ящики" уже во Франции, а в агентство их привезут с понедельника.
Расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, которая состоит из 20 специалистов.
Стоит отметить, Киев ранее сообщал, что направит для участия в расшифровке "черных ящиков" двух специалистов.
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Расшифровка самописцев начнется уже в понедельник, 20 июля. Официальный Киев ранее сообщал, что направит для участия в расшифровке "черных ящиков" двух специалистов
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