Во Францию прибыли "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ, об этом заявили французские следователи. В ближайшее время эксперты начнут исследование бортовых самописцев. Об этом сообщает агентство AFP.

Как рассказали источники во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, "черные ящики" уже во Франции, а в агентство их привезут с понедельника.

Расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, которая состоит из 20 специалистов.

Стоит отметить, Киев ранее сообщал, что направит для участия в расшифровке "черных ящиков" двух специалистов.

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