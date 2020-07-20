С 1 июля в Украине уже второй раз за год повысили пенсии, однако выплаты в целом повысились незначительно. В следующем, 2021-м, году Украину ожидают три этапа повышения пенсий.

Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная в интервью mind.

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В частности, 1 марта 2021-го проведут индексацию. А с 1 июля и 1 декабря вырастет размер прожиточного минимума и, соответственно, произойдет автоматический перерасчет минимальных пенсий.

"Мы уже готовимся к следующему году. Следует улучшать платежную дисциплину, мы нуждаемся в легализации и развитии экономики. Но нам надо повысить прожиточный минимум, провести индексацию: в этом году это было 11%, в 2021 году, по прогнозам, может быть около 15%", – отметила Лазебная.

По словам министра, сейчас продолжается бюджетный процесс, и в министерстве просчитывают разные варианты. Как утверждает Лазебная, если будет экономическое улучшение, можно эти этапы приблизить. Она выразила желание, чтобы трансферты из госбюджета шли только на пенсионные программы, а не на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

В декабре этого года, по ее словам, Пенсионный фонд также сделает автоматический перерасчет пенсий, где в основе формулы лежит прожиточный минимум. Речь идет о пенсиях, где нет страхового стажа, надбавок за сверхурочный стаж и прочее. По словам министра, ожидаемый уровень средней пенсии к концу 2020-го составит 3,5 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что украинцам будут платить компенсации за задержку пенсий и зарплат.

Также мы писали о том, что в Украине запустили автоматическое назначение пенсий.