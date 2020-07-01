В Украине запустили автоматическое назначение пенсий [ Редактировать ]
В Украине с 1 июля запустили услугу автоматического назначения пенсий. Она позволяет оформить выплаты без посещения органов Пенсионного фонда.
Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда в Facebook.
Отмечается, что с 1 июля пенсии будут назначаться автоматически при достижении пенсионного возраста.
"Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных. Услуга предоставляется средствами вебпортала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП)", - говорится в сообщении.
Для оформления пенсии необходимо авторизоваться на сайте Пенсионного фонда с помощью электронной подписи, заполнить заявление и анкету, добавить скан-копии документов для подтверждения права на доплаты и льготы, а также подписать анкету-заявление цифровой подписью и направить ее в орган ПФ.
После обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении и размере пенсии с помощью СМС-сообщения, средств вебпортала и через мобильное приложение.
Ранее сообщалось, что в Украине выросла минимальная пенсия.
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