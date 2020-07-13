В Индии, в городе Гогунда, едва не похоронили новорожденного ребенка. Девочка неожиданно расплакалась во время похорон. Родители вызвали "скорую", но до ее приезда ребенок умер. Об этом пишет Times of India.

Ребенок родился 9 июля. Медсестра, которая ночью принимала роды, заявила, что ребенок мертв и в полиэтиленовом пакете отдала родителям.

Отец и мать отправились в деревню, чтобы похоронить новорожденную. Во время церемонии девочка начала плакать.

Родители помчались в медицинский центр, персонал которого вызвал "скорую", чтобы отвезти новорожденную в районную больницу. Однако бригада прибыла только через полтора часа. К тому времени ребенок умер.

Семья обвиняет сотрудников медцентра в халатности, те же свою вину не признают, утверждая, что официально они не констатировали смерть младенца и что малышку забрали без их ведома.

Ранее мы писали о том, что в Киеве крестный зверски избил 6-летнего ребенка, мальчик умер.