"Двойная" смерть: ребенок расплакался на собственных похоронах [ Редактировать ]
В Индии, в городе Гогунда, едва не похоронили новорожденного ребенка. Девочка неожиданно расплакалась во время похорон. Родители вызвали "скорую", но до ее приезда ребенок умер. Об этом пишет Times of India.
Ребенок родился 9 июля. Медсестра, которая ночью принимала роды, заявила, что ребенок мертв и в полиэтиленовом пакете отдала родителям.
Отец и мать отправились в деревню, чтобы похоронить новорожденную. Во время церемонии девочка начала плакать.
Родители помчались в медицинский центр, персонал которого вызвал "скорую", чтобы отвезти новорожденную в районную больницу. Однако бригада прибыла только через полтора часа. К тому времени ребенок умер.
Семья обвиняет сотрудников медцентра в халатности, те же свою вину не признают, утверждая, что официально они не констатировали смерть младенца и что малышку забрали без их ведома.
Ранее мы писали о том, что в Киеве крестный зверски избил 6-летнего ребенка, мальчик умер.
по теме
В США за рулем авто убили известного рэпера
В США, в штате Джорджия, в городе Атланта, рэпера застрелили за рулем собственного авто
Смертельна ДТП: під Києвом водій напідпитку вбив сім'ю
У ДТП під Києвом загинули четверо членів сім'ї, одна дитина в лікарні. Аварія сталася на Старообухівській трасі. "Мерседес" вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з Hyundai, в якому їхала родина із 5 осіб
11 человек утонули при попытке спасти ребенка
В Египте на пляже произошла жуткая трагедия
Отец 12-ти детей скончался от "насморка"
На Закарпатье в городе Виноградов отец 12-ти детей неожиданно скончался в больнице
Двукратный чемпион мира по сноуборду утонул в Австралии
Спортсмену в течение 45 минут оказывали помощь, но спасти его не удалось