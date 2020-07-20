Національний банк з головою. Сьогодні нового головного банкіра країни - Кирила Шевченка - офіційно представив президент. Володимир Зеленський підкреслив незалежність Нацбанку та важливість подальшої співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. Зокрема, Міжнародним валютним фондом та Світовим Банком.

Володимир Зеленський, президент України:

Національний банк має бути стовпом макроекономічної стабільності, а його монетарна політика має підтримувати таку стабільність. Як незалежний регулятор, національний банк має працювати на довгострокове економічне зростання в умовах стабільної національної валюти.

Кирило Шевченко, голова НБУ:

Національний банк продовжить політику співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та іноземними інвесторами. Я вірю, що за 5 років Україна може стати регіональним фінансовим хабом, куди будуть прагнути вкладати довгострокові кошти інвестори з усього світу.

Та поки голова Нацбанку говорив про перспективи глобальні, українців хвилюють перспективи реальні. Курс долара. Бо останні дні гривня падає. Сьогодні в обмінниках долар коштує 27 гривень і 70 копійок.

Нагадаю, валютні гойдалки почалися 1 липня - одразу після заяви про відставку попереднього голови НБУ Якова Смолія. Потім курс трохи заспокоївся, і от кілька днів тому, після призначення Кирила Шевченка, долар знову пішов вгору.