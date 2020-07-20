Пристайко стал послом в Британии [ Редактировать ]
В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании.Об этом свидетельствует указ президента
Так,в указе сказано:
Назначить Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Одновременно другим указом Зеленский уволил посла в Британии Наталью Галибаренко.
Также президент назначил посла в США Владимира Ельченко послом еще и в Антигуа и Барбудах.
Ранее мы писали, что Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА.
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