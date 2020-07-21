В Музее стекла в китайском Шанхае двое малышей случайно разбили самый большой в мире стеклянный замок. Стоимость уникального экспоната весом более 60 килограммов - около $65 тысяч долларов, сообщает The Mirror.

Уникальную вещь изготовил испанский стеклодув Мигель Аррибас, затратив на работу более 500 часов. Он скопировал замок из диснеевского мультфильма "Золушка", который построен в главном парке развлечений Walt Disney. В 2016 году стеклянный замок с покрытыми золотом шпилями был подарен музею - на пятую годовщину его основания.

Экспонат находился за ограждением, но расшалившиеся дети во время "догонялок" опрокинули его с постамента.

Родителям пришлось взять на себя ответственность за случившееся, они пообещали оплатить ремонт. Его автор пока не может прилететь в Китай и починить замок из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Шотландии "за копейки" продают старинный замок.