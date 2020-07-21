В центр Луцка стянули бронетехнику (видео) [ Редактировать ]
В центр Луцка, где вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров междугороднего автобуса Берестечко-Красиловка, стягивают силовиков и бронетехнику.
Как сообщает местные новостные агентства, Театральную площадь в Луцке, где находится автобус с террористами, оцепили с помощью БТРов, прибывают военные и бронетехники.
Ранее сообщалось, глава МВД Арсен Аваков вылетел в Луцк на переговоры с террористом.
"Подробности" публикуют самые свежие новости о захвате заложников в Луцке.
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