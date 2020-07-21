В центр Луцка, где вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров междугороднего автобуса Берестечко-Красиловка, стягивают силовиков и бронетехнику.

Как сообщает местные новостные агентства, Театральную площадь в Луцке, где находится автобус с террористами, оцепили с помощью БТРов, прибывают военные и бронетехники.

Ранее сообщалось, глава МВД Арсен Аваков вылетел в Луцк на переговоры с террористом.

"Подробности" публикуют самые свежие новости о захвате заложников в Луцке.