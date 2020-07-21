В Луцк, где террорист захватил автобус с двумя десятками заложников, срочно вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Преступник заявил о том что он вооружён и автобус заминирован. Полицией введена специальная операция "Заложник". Проводятся переговоры. Правоохранители делают все необходимое для того чтоб эта кризисная ситуация завершилась особождением заложников. Приоритетом есть диалог с лицом захватившим заложников.

Лицо, захватившее заложников, позвонило в 9:25 в полицию представилось именем "Максим Плохой". В сети за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Вот типичный отрывок из этой книги:

Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале...

Ранее сообщалось, что президент Зеленский сделал заявление о захвате автобуса в Луцке.