Медики утверждают: чтобы похудеть, не нужно изводить себя голодом и во всем ограничивать - наоборот, рацион должен быть многообразным. Специалисты назвали продукты, помогающие похудеть без голода. Они дали советы по составлению рациона, в котором должны содержаться все важные питательные вещества, передает newsyou.info.

Овощи. Они являются источником клетчатки, набухающей в пищеварительном тракте и замедляющей усвоение углеводов, благодаря чему поддерживается длительное чувство сытости, уменьшаются аппетит и количество поглощаемой еды.

Орехи. Их скромные порции эффективно защищают от приступов голода. Орехи сочетают жиры и белок - компоненты, требующие длительного пищеварения и дающие много энергии, способствующей активному метаболизму. Если заменить орехами все вредные перекусы, к которым люди часто прибегают между основными приемами пищи, это поможет сделать фигуру стройнее значительно быстрее. В день следует употреблять до 30-40 граммов.

Сыры. Твердые сорта содержат большое количество кальция - минерала номер один для худеющих. Ежедневно можно съедать до 50 граммов продукта. Другой вариант - белые сыры: рикотта, тофу, моцарелла. Это очень богатые источники белка, защищающего от приступов голода и укрепляющего мышечную массу, что важно для похудения.

Квашеная капуста. По словам врача-диетолога Ирины Торопыгиной, продукт богат пробиотиками, которые способствуют похудению, улучшая микрофлору и функционирование ЖКТ. Помимо того, в нем много клетчатки. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека - 150 граммов в день.

Сало. Свиное сало богато ненасыщенными кислотами, быстро и надолго насыщающими организм. Съеденный кусочек позволяет длительное время обходиться без перекусов, не чувствуя голода. Дневная норма для здорового человека - 30 граммов, при повышенном холестерине - максимум 10 граммов.

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