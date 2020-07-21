Появилось видео, как террорист, который в Луцке взял в захват заложников, заходил в автобус.



На видео видно, что у мужчины с собой большой рюкзак.



Сейчас на территории, где стоит автобус с заложниками, ходят люди в амуниции. Возможно, готовятся к штурму.



Полиция ищет подельников террориста, а также взрывчатку в районе прокуратуры Луцка, где ранее часто прогуливался террорист.

Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.

В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работает не менее пяти экипажей полиции и взрывотехники.

Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожает его взорвать.

На место происшествия прибыл Арсен Аваков, он ведет переговоры с террористом.

Стало известно, что в автобусе есть беременные и дети. Максим Плохой начал звонить родственникам заложников и требовать распространения его требований среди журналистов. Запись разговора можно послушать тут.

Также мы писали о том, что террорист из Луцка угрожает взорвать бомбу дистанционно.