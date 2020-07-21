Появилось видео, как террорист из Луцка заходил в автобус [ Редактировать ]
Появилось видео, как террорист, который в Луцке взял в захват заложников, заходил в автобус.
На видео видно, что у мужчины с собой большой рюкзак.
Сейчас на территории, где стоит автобус с заложниками, ходят люди в амуниции. Возможно, готовятся к штурму.
Полиция ищет подельников террориста, а также взрывчатку в районе прокуратуры Луцка, где ранее часто прогуливался террорист.
Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.
В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работает не менее пяти экипажей полиции и взрывотехники.
Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожает его взорвать.
На место происшествия прибыл Арсен Аваков, он ведет переговоры с террористом.
Стало известно, что в автобусе есть беременные и дети. Максим Плохой начал звонить родственникам заложников и требовать распространения его требований среди журналистов. Запись разговора можно послушать тут.
Также мы писали о том, что террорист из Луцка угрожает взорвать бомбу дистанционно.
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