В среду, 22 июля, Национальный банк Украины ввел в обращение две новые памятные монеты "Игры XXXII Олимпиады". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Нумизматические новинки из серии "Спорт" посвящены - ХХХII летним Олимпийским играм, проведение которых запланировано в Токио. Они должны были состояться в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на лето 2021-го.

Монета "Игры XXXII Олимпиады" номиналом 10 гривен выполнена из серебра 925-й пробы, ее вес - 31,1 грамма. Монета отчеканена в качестве "Proof" тиражом 4 000 штук. Ее цена - 1 542 грн.

Монета "Игры XXXII Олимпиады" номиналом 2 гривны изготовлена из нейзильбера, ее вес - 12,8 грамма. Монета отчеканена в качестве "UNC" тиражом 35 000 штук. Ее цена - 35 грн.

Ранее сообщалось, что Королевский монетный двор Великобритании выпустил памятную монету в честь Элтона Джона.