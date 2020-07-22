Взагалі цей луцький "екшн" для України явище безпрецедентне. А от у світі подібні події стаються частіше. Приміром, Америка. Там заручників захоплюють доволі часто. І саме в цій країні існує одна із найкращих у світі груп переговірників із терористами. Як вони працюють - розповість Дмитро Анопченко.

Коли на вулицях Нью-Йорка бачиш ось цю автівку - машину команди переговірників - розумієш: усе серйозно.

Це кадри реальної спецоперації, коли злочинець із зброєю та вибухівкою забарикадувався у хмарочосі на Манхеттені та взяв заручників. Спецназ готується до штурму, на сусідніх дахах розміщують снайперів. Але жоден не робитиме нічого без команди ось цих людей - офіцерів з negotiation team. Нью-Йоркська група переговірників - еталон. Її створили у сімдесятих і вона стала першою в світі.

Тут усе за протоколом. Чітко визначають, хто може бути на місці злочину і хто має право виходити на контакт із терористом. Пітер Морган розповідає: колись був у відпустці, тож його кілька годин чекали на місці, де захопили заручників; ніхто навіть не пробував заговорити зі злочинцем.

Пітер Морган, переговірник:

Якщо скажеш, що ти з поліції - злочинець просто роздратується і обов'язково щось "відмочить". Не говори, що ти коп. Але у нас є головне "правило переговірника" - ти ніколи не брешеш.

Інше правило - переговірником не може стати будь-хто. Щоб потрапити у відділ, маєш для початку 12 років відпрацювати у поліції опером.

Далі тренінг. Такий, як ви бачите на цих кадрах. Говорити з реальним злочинцем не дадуть, допоки не "наговоришся" зі статистами. На роботу не візьмуть, якщо не навчишся з перших слів встановлювати контакт, викликати емпатію та довіру.

Морган Пайпер, переговірниця:

І ніколи не можна цю людину в обличчя звинувачувати у тому, яку ситуацію він створив. Бо зазвичай вони вважають, що це не їхня провина. Це таке, що із ними самими сталося.

Ще у Штатах кажуть - важливо заморозити ситуацію. На місці подій часто взагалі вимикають зв'язок. Аби відрізати терориста від будь-яких каналів інформації. Окрім переговорника.

Морган Пайпер, переговірниця:

Це допомагає все вирішити мирним шляхом, замість того, щоб ситуація вибухнула і хтось постраждав.

Та і в Штатах, і в Європі, правила зараз змінюються.

Тепер головне одразу ж з'ясувати мотивацію. Якщо заручники лише інструмент і терористи захоплюють людей, щоб отримати щось взамін - політичні поступки, гроші, ресурси, якісь вчинки від політиків, а це й "український варіант", - то домовлятися із ними треба і обов'язково.

Але часто для терористів це лише спосіб продемонструвати міць своєї ідеології. Експерти радять переговори навіть не починати і діяти силою. Бо чим більше розмов та розголосу, тим більше може бути у терориста послідовників.

Моті Крістал, професійний переговірник:

Терористи ІДІЛ записували відео, транслювали все живцем у фейсбуці і це було жахливо, адже щойно ти це дозволиш цей тренд - таке ж відбуватиметься знову і знову. Це головне у логіці перемовин: ти маєш щось робити, розмірковуєш не про саму лише цю подію, а навіть за найскладніших умов треба думати, які наслідки цей випадок для майбутнього матиме.

"Із терористами переговорів не ведемо" - голлівудський штамп, розтиражований у фільмах. Як ось у цьому, це класика жанру із Едді Мерфі.

- Ти отримаєш машину просто зараз... - Дай мені цю кляту тачку, чувак. - Ти отримаєш свою машину… - На ручному управління чи "автомат"? - Автоматичну.

Та в реальному житті все не так. І це завжди складний вибір. І до якої межі можливий компроміс?

Моті Крістал, професійний переговірник:

Той факт, що силовики дозволили пряму розмову терориста із керівником держави - такого в практиці ще ніколи не було. Мабуть, для цього була причина, яку я просто не знаю. Це незвично, це може підштовхнути інших злочинців чи ментально неврівноважених людей, хто хотів би опинитися в новинах чи з президентом поговорити. І зараз потрібно зробити все можливе, щоб цей вчинок не копіювали.

І саме переговірники мають визначати, де ця межа. Пам'ятаючи головний пункт протоколу: їхня робота успішна, якщо ніхто не постраждав.