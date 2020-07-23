Болгарская авиакомпания Voyage Air запускает рейсы в Украину [ Редактировать ]
Болгарская авиакомпания Voyage Air запускает рейсы между Украиной и Болгарией. Полеты стартуют с конца июля 2020 года. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Перевозчик начнет обслуживать два международных маршрута из Варны в Киев и Львов.
Первый рейс Киев-Варна запланирован на 25 июля. Полеты будут осуществляться один раз в неделю - каждую субботу. Вылет из Киева в 16:20, возвращение из Варны в 14:00, продолжительность полета 1:40.
Первый самолет рейса Львов-Варна вылетит 27 июля, полеты - также один раз в неделю - по понедельникам. Вылет из Львова в 14:20, возвращение из Варны в 12:00, продолжительность полета 1:40.
Билеты на новые рейсы уже в продаже.
Также авиакомпания летает из Варны в Дюссельдорф, Франкфурт, Бремен, Мюнхен, Штутгарт и Ерфрут.
Ранее сообщалось, что Air France возобновляет авиарейсы в Украину.
Также мы писали о том, что в Украине повысят стоимость авиабилетов.
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