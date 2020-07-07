Министерство иностранных дел Украины инициирует введение запрета на продажу билетов в страны, с которыми авиасообщение закрыто из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Дипломатическое ведомство обратилось в Министерство инфраструктуры и Госавиаслужбу с рекомендациями провести "разъяснительную работу" с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.

Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, которые не разрешают въезд украинским туристам, и/или тем, кто не имеет подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда и т.п.). Изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине. Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники.

Напомним, что 4 июля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, прилетевших из Киева. Им отказали во въезде в Грецию из-за запрета на въезд в ЕС гражданам Украины. Людям с детьми пришлось несколько ночей провести ночь в полицейском участке.

На странице в Facebook посольства Украины в Греции 1 июля опубликовано разъяснение, о том что граждане Украины не включены в список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС.

МИД Украины просит граждан, которые планируют путешествие за границу, проверять актуальный режим въезда/транзита. Для этого создана интерактивная онлайн-карта, доступная по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/map.

Ранее "Подробности" писали о том, какие страны открыли границы для украинцев.