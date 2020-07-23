Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием запретить внедрение в Украине связи 5G из-за ее "крайне негативного влияния на здоровье". Ответ опубликован на сайте главы государства.

В начале апреля на портале президента появилась петиция с требованием не вводить в Украине стандарт связи 5G. Она собрала более 25 тысяч необходимых подписей для того, чтобы обращение было рассмотрено президентом.

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Зеленский в своем ответе отметил, что 5G не несет вреда здоровью, если соблюдать требования относительно уровня электромагнитного излучения.

"На сегодня установлено предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и чрезвычайно высоких частотах, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц. Европейский парламент подчеркивает, что при выполнении рекомендаций относительно допустимого уровня электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью”, – говорится в ответе президента.

Глава государства подчеркнул, что, по информации ВОЗ, после многих проведенных исследований не было выявлено вредного влияния на здоровье беспроводных радиотехнологий, в том числе от 2G, 3G, 4G и 5G.

Также в своем ответе Зеленский вспомнил и о заблуждении относительно того, что сети 5G каким-то образом могут быть связаны с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

"Отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении COVID-19 или любой другой болезни или инфекции. На момент появления COVID-19 большинство стран не имело, и в настоящее время не имеет сетей 5G. Следовательно, они даже теоретически не могли способствовать распространению COVID-19", – отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, план мероприятий по внедрению 5G в Украине в 2020 году пока еще не утвержден.

"Я обратился к премьер-министру Украины и председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с предложением обеспечить основательное проработки этой петиции, принять меры, направленные на комплексное решение данного вопроса, и информировать население нашей страны о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей", – добавил Зеленский.

Ранее мы писали о том, когда в Украине появится сверхбыстрый 5G интернет. Также сообщалось, что в Китае запустили сеть 5G.