Индонезиец имеет необычное "умное" хобби [ Редактировать ]
Житель Индонезии за 20 лет получил 32 диплома.
Об этом сообщает CNBC Indonesia.
По информации, когда он был еще 18-летним парнем. Тогда Велин получил степень по промышленному строительству в университете Сурабайи. И с тех пор он не останавливается в обучении.
Университет для меня хобби, мне действительно нравится учиться. Я уверен, что, поступив в университет, я получу знания, которые мне пригодятся в практическом смысле.
Отмечается, что в копилке у мужчины: 11 званий бакалавра, 18 сертификатов и 3 звания магистра.
Фото: Facebook
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