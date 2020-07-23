Житель Индонезии за 20 лет получил 32 диплома.

Об этом сообщает CNBC Indonesia.

По информации, когда он был еще 18-летним парнем. Тогда Велин получил степень по промышленному строительству в университете Сурабайи. И с тех пор он не останавливается в обучении.

Университет для меня хобби, мне действительно нравится учиться. Я уверен, что, поступив в университет, я получу знания, которые мне пригодятся в практическом смысле.

Отмечается, что в копилке у мужчины: 11 званий бакалавра, 18 сертификатов и 3 звания магистра.

Фото: Facebook

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