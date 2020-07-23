Исследователи из университета Глазго определили основную причину, по которой люди умирают преждевременно.

Об этом сообщает BBC.

По информации, меньше всего подвержены риску развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний те респонденты, ежедневное экранное время которых не превышало два часа.

Отмечается, что уменьшение времени, проведенного за гаджетами до 2 часов в день, способно на 5,6% снизить смертность среди респондентов. А риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 8%.

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