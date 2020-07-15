Хотів купити готель та не вистачило 111 гривень 11 копійок. Саме такою була різниця в кінцевих ставках на сьогоднішньому аукціоні між лідерами торгів. З молотка пустили легендарний готель "Дніпро" у самому центрі Києва. Більше як за мільярд гривень. "Битву за Дніпро" - бачив Богдан Вербицький.

Тут усе в найкращих архітектурних традиціях СРСР: "важка" будівля, корпуси облямовані плиткою, на вході масивна назва. Тож запам'ятайте його таким, бо вже зовсім скоро готель "Дніпро" виглядатиме інакше.

Лоббі готелю. З десяток телекамер, змонтована сцена та підготовка до прямої трансляції. Спершу складається враження, що тут чекають якусь знаменитість:

Що ж відбувається?

Та це - підготовка до торгів.

Без пафосу - це дійсно така знаменна подія.

Легендарний "Дніпро" в самому центрі Києва на Європейській площі віддали "в приватні руки".

Дмитро Сенниченко, голова фонду державного майна:

Щоб дати йому нове життя. Активи продавати можна, але історію продавати не можна. Тому умова для нового інвестора - зберегти назву готель "Дніпро" в будь-якій іншій складній назві.

А ще власники зобов'язані зберегти персонал, погасити борги, а їх майже п'ять мільйонів гривень, та залишити цільове призначення будівлі - це має бути лише готель. Причому не нижче, ніж 4 зірки. Але чому взагалі "Дніпро" пустили з молотка? Бо готель працював у збиток.

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна:

284 тисячі гривень прибутку за весь рік.

Аукціонна битва за "Дніпро" була запеклою. З інтригою та постійним підвищенням "ставок". Торгувалися - онлайн. Через "Прозорро".

Олексій Соболєв, директор Державного підприємства "Прозорро.Продажі":

Державне підприємство не спілкувалося взагалі з учасниками. У нас підключені маркетплейси, їх 42 через які можна поставити ці ставки.

Стартову ціну у 81 мільйон гривень вже на першому колі аукціону "перебили" аж в дев'ять разів. Один із учасників з ходу запропонував 711 мільйонів.

Олексій Соболєв, директор Державного підприємства "Прозорро.Продажі":

Це не лише одна така ставка така. Між 600 і 700 мільйонів є три чотири ставки і це також можна подивитися онлайн. І це класно показує, що це справжня цінність готелю.

Еліна, директорка готелю:

Ресторан з панорамним видом. Він невеликий, але дуже затишний. Зі своєю атмосферою. І я хочу, щоб ви завітали до нього. Будь ласка.

Ось вона - головна цінність готелю. І саме за це так запекло борються учасники. Розташування і краєвид. Екскурсію готелем ще до торгів нам провела тимчасова "директорка" - пані Еліна. Сьогодні ж вона уважно стежить за аукціоном. Ставки їй подобаються.

Еліна Сапожкова, т.в.о. директора готелю "Дінпро":

Десь ми дуже сподівалися, що ця цифра буде на фіналі. Те, що з неї почнеться аукціон - то дуже гарна несподіванка. І в мене навіть мурашки.

А от закінчився аукціон на сумі 1 мільярд 111 мільйонів 111 тисяч. І на цьому магія цифр не закінчується. Другому учаснику до перемоги в аукціоні не вистачило 111 гривень і 11 копійок.

Хто став новим власником Дніпра? Що, власне, продали за мільярд гривень? І чому перед аукціоном ходили чутки, що на київський готель поклала око Періс Хілтон? Секрети минулого і майбутнього столичного готелю - дивіться у Подробицях тижня з Олексієм Ліхманом, у п'ятницю о 20:00.