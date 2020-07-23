Нагорода від Дерджепу за двох українців. За кожного по мільйону доларів. Американці пропонують такі гроші за будь-яку інформацію про двох наших хакерів.

Чому їх так розшукують? І в чому саме звинувачують? З'ясував у Вашингтоні Дмитро Анопченко.

Американська комісія з цінних паперів і бірж. Головна у Сполучених Штатах структура, що здійснює нагляд за обігом акцій в країні. Її комп'ютери - як стверджує слідство - у лютому 2016 зламали два українські хакери.

І скачували фінансові звіти провідних американських компаній, які вони тримають у секреті (це комерційна таємниця), але зобов'язані були передати державі.

Американці звинувачують двох наших співвітчизників. 29-річного киянина Артема В'ячеславовича Радченка. У його профайлі зараз позначка - "нагорода до мільйона доларів". І ще одного киянина, Олександра Єременка - 29 років, у нього саме сьогодні день народження. І "подарунок" на нього - така сама нагорода, мільйон.

Тут, у секретній службі США -фактично, це аналог української Держохорони, - і проводили розслідування спільно з колегами з Департаменту юстиції. І повідомили мені деталі.

Начебто хакерів у Києві вербував Радченко. Ті, хто погоджувався, працювали за відсоток від ціни, яку на чорному ринку отримували за інформацію. Паралельно, оскільки в їхніх руках конфіденційні дані про стан компаній, із яких зрозуміло, хто піде вгору, а в кого справи кепські, Олександр та Артем начебто завели брокерські рахунки і самі теж скуповували акції. Причому крутили мільйонами за даними слідства, одна тільки оборудка з купівлі акцій бувала на два - два з половиною мільйони доларів. Водночас джерело, наближене до слідства, натякнуло мені, що хакери витрачали не свої гроші, а, мовляв, вкладали кошти одного з кримінальних авторитетів.

За даними слідства, Радченко і Єременко були лише частиною групи з більше ніж 10 колишніх студентів, які працювали над отриманням американської фінансової інформації. Частину з них уже затримали, зокрема одного викрили в Мексиці, куди він з дружиною прибув на відпочинок, і заарештували у Штатах, де літак, яким його депортували, зробив посадку.

Радченка і Єременка досі шукають. Але здалося дещо дивним, що оголошення про мільйон доларів за інформацію про них настільки розповсюджені.

Заява Держдепу підписана самим Помпео, це саме повідомлення в усіх соціальних мережах розмістило Посольство США в Україні.

І те, що мені сказали неофіційно: нинішня хвиля оголошень про винагороду - це ще і психологічний прийом, завдяки якому українців примушують самих здатися й піти на угоду зі слідством. Тобто гроші обіцяють справжні, але очікують, що під тиском обставин вони самі здадуться.

Якщо про Олександра Єременка навіть самим американцям відомо мало, то в Артема Радченка є профіль у Фейсбуці, ось він. Багато фотографій, зокрема - зроблених у Москві та Києві. Остання датована 14 березня минулого року. Складно сказати, сам хакер контролює сторінку чи керування нею перехопили американські спецслужби, щоб подивитися, хто йому надішле повідомлення. Ми написали, попросивши про коментар, але відповіді так і не отримали.

Так само відмовили в коментарі й в українській кіберполіції, пославшись на "зайнятість". Натомість Секретна служба США, а вони в цій хакерській справі дуже "глибоко" і навіть свого агента в Україну неодноразово надсилали, вважає це розслідування вдалим. А для фінансових компаній в Америці запровадили нову вимогу - якщо їх "хакнули" - мовчати, аби зберегти репутацію, більше не мають права, зобов'язані повідомити про це публічно.