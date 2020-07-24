Диетологи рассказали о полезных свойствах сельдерея для человеческого организма. По их словам, данное растение не обладает "волшебным" воздействием, которое ему приписывают, но способствует потере веса, передает newsyou.info.

В отношении сельдерея многие люди рассказывают истории, упоминая этот овощ в качестве очень эффективного средства от лишних килограмм. Считается, что в составе растения имеются вещества, буквально сжигающие жир, но в действительности это не так, рассказали медики. Продукт не выделяется из своей группы чем-то особенным.

Тем не менее, пользу для организма он все же несет. В нём очень мало калорий, всего 50 на сто грамм продукта. Если им заменить более калорийную пищу, можно при том же объёме блюда снизить количество потребляемых веществ, провоцирующих рост массы тела. Кроме того, в составе сельдерея содержится немало микроэлементов, среди которых основные - это хром, железо, кальций и магний. Количество же витаминов можно определить буквально на глаз. Чем интенсивнее окраска овощей, тем больше в нем полезных веществ.

Диетологи подчеркнули, у данного растения специфический вкус, потому на первых этапах его лучше добавлять малыми порциями или использовать его в качестве приправы. Чтобы съедать большое количество продукта, нужно сначала его подвергать термической обработке. При этом позже все равно рекомендуется его есть в сыром виде.

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