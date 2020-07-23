Какие продукты улучшат работу мозга [ Редактировать ]
Правильное питание уже давно обозначено как один из самых важных факторов для крепкого здоровья. Однако некоторые продукты могут оказать куда большее влияние. В том числе, на здоровье мозга, передает newsyou.info.
Авокадо
Эти богатые полезными жирами плоды позитивно сказываются на мозге. В частности, мононасыщенные жиры поддерживают здоровый кровоток и защищают нервные окончания. Дополнительный плюс - высокое содержание фолиевой кислоты, витамина С, витамина Е и меди.
Черника
По данным Объединенной ассоциации мозга, черника помогает бороться с потерей памяти, улучшая когнитивные способности. Исследования также показали, что черника может уменьшить последствия болезни Альцгеймера.
Брокколи
Брокколи обычно любят или ненавидят, но отрицать пользу этого овоща сложно. Брокколи богата полезными для мозга питательными веществами, которые, как было показано, замедляют снижение когнитивных функций. Некоторые исследования продемонстрировали, что брокколи помогает предотвращать рак.
Ранее мы писали, какой продукт защитит от болезней мозга.
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