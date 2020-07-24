Могла выжить, но оттолкнула спасателя: в Киеве женщина сгорела заживо (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на улице Закревского, что на левом берегу, горит квартира. В результате происшествия погибла 77-летняя женщина, она сгорела заживо.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"На Закревского, 77 произошел пожар на восьмом этаже. Там была пожилая женщина. На место происшествия были направлены спасатели, сразу была поставлена драбина чтобы ее спасти. Пожарные пытались уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии, отталкивала спасателя", - рассказали в ГСЧС.
Сейчас ликвидация пожара продолжается. В квартире очень много мусора. Также, спасатели не имеют информации, находились ли в квартире во время пожара другие люди.
dtp.kiev.ua опубликовал видео с места происшествия, на котором видно столп дыма с балкона.
Ранее сообщалось, что в России сгорел автобус из Донецка с украинцами, есть пострадавшие. Также мы писали о том, что в Киевской области в огне сгорели трое детей.
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