В Киеве на улице Закревского, что на левом берегу, горит квартира. В результате происшествия погибла 77-летняя женщина, она сгорела заживо.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"На Закревского, 77 произошел пожар на восьмом этаже. Там была пожилая женщина. На место происшествия были направлены спасатели, сразу была поставлена ​​драбина чтобы ее спасти. Пожарные пытались уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии, отталкивала спасателя", - рассказали в ГСЧС.

Сейчас ликвидация пожара продолжается. В квартире очень много мусора. Также, спасатели не имеют информации, находились ли в квартире во время пожара другие люди.

dtp.kiev.ua опубликовал видео с места происшествия, на котором видно столп дыма с балкона.

Ранее сообщалось, что в России сгорел автобус из Донецка с украинцами, есть пострадавшие. Также мы писали о том, что в Киевской области в огне сгорели трое детей.