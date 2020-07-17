В России сгорел автобус из Донецка с украинцами, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В России, в Липецкой области, рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Санкт-Петербург, попал в ДТП, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает "РИА Новости".
В автобусе находились 39 человек.
Авария произошла на 375 километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе возле населенного пункта Хмелинец.
После столкновения автобус загорелся.
Как сообщила ТАСС представитель ЕДДС Елецкого района, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. В результате трех доставили в райбольницу.
Ранее мы писали о том, что 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошло тройное ДТП, в результате которого погибла почти вся семья. Пьяный водитель Антон Желепа на Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В результате аварии погибли мать, отец и двое детей 8 и 10 лет.
13 июля, водителю, устроившему ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, сообщили о подозрении. Также виновнику избрали меру пресечения.
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