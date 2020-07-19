Пожар в Нантском соборе: полиция задержала подозреваемого [ Редактировать ]
Правоохранители арестовали мужчину, которого подозревают в поджоге собора Петра и Павла во французском Нанте.
Об этом сообщает BF MTV.
По информации, 39-летний мигрант был волонтером в церкви. Он должен был закрыть двери собора в день пожара. Прокурор, занимающийся этим делом, заявил телеканалу, что на данном этапе расследования задержанному нечего предъявить.
Отмечается, что в результате пожара в соборе наибольшие увечья получил фасад старинного здания. Он возводился более 450 лет.
Ранее мы писали, что в соборе Петра и Павла во французском Нанте возник сильный пожар. Спасателям удалось потушить возгорание.
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