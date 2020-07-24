Законопроект о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови (№ 3648), принятый Верховной Радой в первом чтении, поможет украинцам бесплатно и быстро по европейским стандартам получать донорскую кровь и ее компоненты, а также становиться донорами.

Об этом заявила соавтор законопроекта народный депутат Ольга Стефанишина (фракция "Голос"), передает "Голос Украины".

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Законопроект, в частности, вводит европейские стандарты проверки донорской крови, позволяет сдавать ее не только по месту прописки, а там, где удобно человеку, создает электронный реестр доноров.

"Обновленное законодательство о крови - это тысячи спасенных жизней ежегодно. Сейчас в Украине втрое меньше донорской крови, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения, и каждый год ее количество уменьшается на 20 тыс. донаций. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия современного контроля качества, плохой координации между регионами и отсутствия культуры регулярного добровольного донорства. Наш закон наконец решит эти проблемы. Теперь каждый украинец сможет вовремя получить качественные и безопасные компоненты донорской крови в достаточном количестве", - отметила парламентарий.

Ранее мы писали о том, что в больницах возник дефицит донорской крови.