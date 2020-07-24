Дві доби до перемир'я: на фронті не спадає рівень агресії [ Редактировать ]
Дві доби до перемир'я. У ніч проти понеділка на фронті має стихнути зброя. Однак поки що на Донбасі геть не тихо, каже наша Ірина Баглай. Вона працює в найгарячіших точках зони ООС.
Поки перемовники укладали нові угоди щодо режиму тиші, на нульовому рубежі військовики глибше заривалися в землю.
Надо, щоб закрито було. - Чому? - Здоров'я треба берегти, життя треба берегти, життя своє і побратимів.
Окопи в людський зріст, укріпленні бліндажі та хащі - те, що заважає ворожим стрільцям влучати в наших оборонців.
Валерій, військовослужбовець Збройних сил України:
Позиции снайперские. - На самом териконе? - С высоты ему лучше видно просматривать низ.
Одним із пунктів того, що забороняється на лінії фронту з понеділка є ведення вогню. Зокрема, і снайперського. Та за три дні до початку режиму тиші з боку окупованого Донецька стрільці якраз активізувалися.
Заборонені будуть і будь-які розвідувально-диверсійні операції. Та цієї ночі військовим у Мар'їнці довелося вкотре випроваджувати незваних гостей.
Ночью движение было тут - ходили с той стороны.
Позивний "Козак", військовослужбовець Збройних сил України:
Тут практикуется ДРГ группы от 3 до 8 человек практически через день они пытаются сюда зайти, мы тут их встречаем с хлебом солью, с автоматами и с кулеметами.
Своєю тактикою та спорядженням ворожі диверсійно-розвідувальні групи видають професійно підготовлених військових. Йдуть під прикриттям.
Рельеф постоянно тут изменчивый, их танки крупнокалиберные пулеметы, минометы, станковые гранатометы, танковое направление. У них тут поддержка танков стоит недалеко, в 4 км у них находится где именно базаруються.
Тож за кілька днів до обіцяного режиму тиші на фронті не спадає рівень агресії.
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