Та окрім самого збору податків, важливо й те, звідки їх брати - зокрема з підприємницької діяльності. Допомогти малому та середньому бізнесу могла б "Програма доступних кредитів". Але кількість позичальників незначна, а от вимог до підприємців багато.

Тож скільки бізнесменів взяли в борг під малі відсотки? І чи справді кредити "5-7-9" такі доступні? З'ясовували наші кореспонденти.

Хочете розвивати власний бізнес? Чи просто намагаєтеся вижити під час карантину?

Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців:

Мова йде не про розширення бізнесу, а більше про виживання.

Рятівний круг від влади - дешеві кредити.

Бізнес чекає простих рішень в дотриманні кредитів.

Та "простота" не означає доступність!

Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців:

В нас немає жодного позитивного кейсу від компанії, яка отримала кредит в рамках цієї програми.

Чому тисячі підприємців отримують відмову за програмою "5-7-9"? І хто може на неї претендувати?

Класифікація "доступних кредитів" така: малий бізнес, що створює хоча б два робочих місця, може розраховувати на п'ять відсотків річних. Сім відсотків - для бізнесу "побільше" - з виручкою до 25 мільйонів гривень на рік. Якщо ж маєте прибуток до п'ятдесяти мільйонів - розраховуйте на 9 відсотків.

Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців:

Наразі видано тисячу 250 кредитів на суму майже 1,8 мільярдів гривень. Мало чи багато? Там лунали цифри 50 тисяч кредитів для підприємців. Тому, якщо порівнювати з метою, то це дуже мало.

Усе через вимоги банків до позичальників. Бо спочатку треба подати документи.

Сергій Фурса, фінансист:

Це ваша звітність, бізнес-план, ваша кредитна історія. Але це базові речі. Той самий залог також буде цікавити банкіра.

Але заставу треба знайти. А це проблема. Бо більшість малого та середнього бізнесу в Україні орендує площу. Та на цьому "непідйомні" для підприємців умови не закінчуються.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Держава фінансує лише відсотки. Відповідно, тіло кредиту має виплачувати сам підприємець. Взяти кредит на поповнення обігових коштів і наприклад на виплату зарплат, чи орендних платежів неможливо. Вони потребували коштів на виплату заробітної плати і на сплату орендних платежів, комунальних платежів.

Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців:

Компанія, яка претендує на цей кредит має обов'язково показати прибутковість. Ну це нереально навіть там в деяких сферах бізнесу. Там в аграріїв є там ягідки. Вони плодоносять на третій рік. В них там немає може супер-прекрасної кредитної історії.

Задавнення, чи взагалі невиплата кредитів - головне гальмо програми "5-7-9". Банки просто не хочуть давати позики, бо ризики надто високі.

Сергій Фурса, фінансист:

Чудова українська національна ідея "кинь, поки тебе не кинули". Тому, дуже багато позичальників не платять банкам.

Загалом у програмі кредитування беруть участь 18 банків. І з цього місяця умови для позичальників дещо пом'якшили.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

З першого липня фактично набули такі зімни до постанову, які дозволяють брати кошти власне на поповнення обігових своїх коштів. Тобто до цього це було заборонено. Тут така певна невідповідність цієї програми саме підтримати українські підприємства, які постраждали в наслідок пандемії.

Цьогоріч на програму кредитування в уряді виділили 2 мільярди гривень. Якщо ж у наступному уряд не надасть кошти, програма автоматично зупиниться.