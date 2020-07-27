В городе Шостка в Сумской области взорвался и загорелся частный дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, деревянный дом полностью охвачено огнем и пламя успело перекинуться на кровле расположенных рядом двух хозяйственных сооружений.

В 2:17 пожарные локализовали возгорание, в 5:29, использовав около 30 тонн воды, пожар ликвидирован.

Отмечается, что во время пожара травмы получил хозяин дома. Мужчину госпитализировали в местную больницу. Вероятной причиной взрыва стало вмешательство в систему газоснабжения.

Фото: ГСЧС

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