Под Сумами взрыв "разнес" частный дом [ Редактировать ]
В городе Шостка в Сумской области взорвался и загорелся частный дом.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, деревянный дом полностью охвачено огнем и пламя успело перекинуться на кровле расположенных рядом двух хозяйственных сооружений.
В 2:17 пожарные локализовали возгорание, в 5:29, использовав около 30 тонн воды, пожар ликвидирован.
Отмечается, что во время пожара травмы получил хозяин дома. Мужчину госпитализировали в местную больницу. Вероятной причиной взрыва стало вмешательство в систему газоснабжения.
Фото: ГСЧС
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