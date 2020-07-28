Огромный астероид приближается к Земле - NASA [ Редактировать ]
5 августа астероид 2009 PQ1 диаметром от 84 до 190 м пролетит на минимальном расстоянии от Земли. Размер астероида сравним с футбольным полем. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Отмечается, что космическое тело максимально сблизится с Землей в 19:35 по Киеву. Оно пролетит мимо нашей планеты со скоростью 13,4 км/c и на расстоянии 3,2 млн км.
В следующий раз астероид приблизится к Земле так близко 10 августа 2137 года.
Астероид 2009 PQ1 открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца совершает за 669 земных дней, или 1,83 земного года.
Ранее сообщалось, что NASA впервые в истории попытается сбить с курса астероид.
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