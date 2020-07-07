В Австралии, в городе Мельбурн, 80-летнюю женщину нашли без сознания. Она умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. Об этом, сообщает Herald Sun.

После лабораторного анализа медики обнаружили в организме пенсионерки бактерию pasteurella multocida, которая вызывает бактериальный менингит и которая может присутствовать в организме у кого-либо из домашних питомцев.

Женщина провела в коме девять дней, после этого ее отключили от системы жизнеобеспечения.

Директор по инфекционным заболеваниям одной из местных больниц Линдси Грейсон заявила в интервью, что хозяева не должны позволять своим кошкам зализывать открытые раны. Она же посоветовала категорически избегать домашних животных тем, у кого есть нарушения иммунной системы.

Издание уточняет, что бактериальный менингит - воспаление оболочек головного и спинного мозга, вызванное бактериальной инфекцией.

Читайте о том, как кошка спасла своих хозяев от нападения змеи. Ради сохранения жизней семьи животное вступило в бой с коброй.