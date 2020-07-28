В июне 2020 года в Украине произошла крупнейшая в истории бот-атака нового типа. Она отключила 15% мирового интернета. Об этом во вторник, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, под удар попала десятая часть всей сети в Украине.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк отметил, что отличие нового типа атаки заключалось в использовании мощностей не зараженных устройств, а стримингового видеопотока для нагрузки на IP-адрес.

"Такой тип атаки был использован в украинской сети впервые. Атака имела целью блокирование работы провайдеров", - сказал он.

Также Демедюк рассказал, что атака осуществлялась не на конкретные адреса, а целыми диапазонами, при этом использовались взломанные веб-камеры.

Их дефолтные настройки (например, login: admin, password: admin) были одной из основных причин получения несанкционированного доступа к удаленному управлению.

В настоящее время в СНБО работают над тем, чтобы зафиксировать все цифровые следы этой атаки и собрать информацию в различных частях мира, где были зафиксированы такие атаки.

Имея достаточное количество необходимой информации, мы сможем сделать выводы о месте ее осуществления. У нас уже есть определенные наработки, однако разглашать их рано.

Дело находится в компетенции одного из правоохранительных органов киберзащиты.

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