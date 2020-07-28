В Украине произошла крупнейшая кибератака: в СНБО рассказали детали [ Редактировать ]
В июне 2020 года в Украине произошла крупнейшая в истории бот-атака нового типа. Она отключила 15% мирового интернета. Об этом во вторник, сообщает "РБК-Украина".
По его словам, под удар попала десятая часть всей сети в Украине.
Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк отметил, что отличие нового типа атаки заключалось в использовании мощностей не зараженных устройств, а стримингового видеопотока для нагрузки на IP-адрес.
"Такой тип атаки был использован в украинской сети впервые. Атака имела целью блокирование работы провайдеров", - сказал он.
Также Демедюк рассказал, что атака осуществлялась не на конкретные адреса, а целыми диапазонами, при этом использовались взломанные веб-камеры.
Их дефолтные настройки (например, login: admin, password: admin) были одной из основных причин получения несанкционированного доступа к удаленному управлению.
В настоящее время в СНБО работают над тем, чтобы зафиксировать все цифровые следы этой атаки и собрать информацию в различных частях мира, где были зафиксированы такие атаки.
Имея достаточное количество необходимой информации, мы сможем сделать выводы о месте ее осуществления. У нас уже есть определенные наработки, однако разглашать их рано.
Дело находится в компетенции одного из правоохранительных органов киберзащиты.
Ранее мы писали о том, что Илон Маск и Билл Гейтс пострадали от кибер-воров.
по теме
"Вылетела через лобовое стекло": Потап рассказал о смертельном ДТП с Каменских
Украинский шоумен Потап рассказал о смертельном ДТП, в которое попала его супруга Настя Каменских
Самоизоляция в Украине. Как закончить ее досрочно?
Для въезда в ряд стран необходима справка об отсутствии инфекции COVID-19
Кучма покинул украинскую делегацию в ТКГ
Во вторник, 28 июля, Леонид Кучма покинул украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Во вторник, 28 июля, в Польше министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника"
Без поддержки государства Украина потеряет свой аграрный потенциал - Сергей Левочкин
Длительная засуха в южных регионах страны, дожди и наводнения в западной части Украины привели к рекордному падению объемов сельхозпроизводства