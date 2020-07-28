Для въезда в ряд стран необходима справка об отсутствии инфекции COVID-19. Однако такой документ нужен не только выезжающим за границу украинцам, но и всем, кто желает быстрее выйти из режима обязательной самоизоляции. Какие категории граждан подлежат обязательной самоизоляции и где получить справку об отсутствии коронавируса - в нашей статье.

Как сообщала пресс-служба МОЗ, по состоянию на 26 июля девять регионов нашей страны не соответствовали условиям, необходимым для ослабления карантинных мер.

Например, в Закарпатской области загружено более 63% больничных коек - такой уровень заполненности не дает возможности ослабить карантин (необходим показатель менее 50%).

По критерию количества положительных результатов тестов на коронавирус лидируют Волынский, Ивано-Франковский, Львовский, Тернопольский и Черновицкий регионы. А с точки зрения динамики распространения коронавирусной инфекции "антирейтинг" возглавляют Винницкий, Волынский, Житомирский, Ивано-Франковский, Ровненский, Тернопольский и Черновицкий регионы. Во всех перечисленных областях карантинные меры ослабляться пока не будут.

Однако если оценивать ситуацию глобально, то в Украине распространение коронавирусной инфекции происходит значительно менее активно, чем во многих других странах. Этому во многом способствовали различные меры предосторожности, принятые на государственном уровне, и одна из таких мер - обязательная самоизоляция некоторых категорий граждан.

Кто обязан соблюдать самоизоляцию?

Обязательной 14-дневной самоизоляции подлежат следующие основные категории людей:

Все прибывшие в Украину из любой страны, где официально подтвержден высокий риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Все, кто недавно находился в контакте с людьми, у которых было лабораторно диагностировано заболевание COVID-19.

Люди с выраженными симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и др.

Кто имеет право досрочно выйти из режима самоизоляции?

На это имею право люди, изолированные после пересечения границы Украины через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.

Граждане из остальных категорий, перечисленных выше, должны соблюдать самоизоляцию в течение всего положенного периода (14 дней). Это необходимо, чтобы дать вирусу SARS-CoV-2, если он есть в организме, время проявиться в виде характерных симптомов.

Что нужно для досрочного выхода из самоизоляции?

Единственное условие для этого - прохождение специального теста на коронавирусную инфекцию и получение отрицательного результата. Такой тест проводится по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР). С помощью ПЦР-теста, в отличие от "быстрых" экспресс-тестов, можно обнаружить присутствие самого коронавируса SARS-CoV-2 в организме.

Для анализа по методу ПЦР берется биоматериал в виде соскоба из рото- или носоглотки. Если анализом будет подтверждено отсутствие SARS-CoV-2, то человек, сдавший этот анализ, получит право на досрочный выход из режима самоизоляции.

Можно ли сдать экспресс-тест для досрочного выхода из самоизоляции?

Нет, нельзя. Экспресс-тесты определяют не сам вирус SARS-CoV-2, а лишь антитела к нему - иммуноглобулины IgM (в случае "свежего" заражения) и IgG (при наличии устойчивого иммунитета от перенесенного ранее заболевания COVID-19).

При этом вполне возможна ситуация, когда организм человека просто не вырабатывает антител при заражении коронавирусом. Это зависит от множества индивидуальных особенностей, в том числе связанных с иммунной системой.

Поэтому наиболее информативное и объективное исследование - то, которое определяет не антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, а сам вирус. Таким исследованием на сегодняшний день остается ПЦР-диагностика.

Где можно пройти ПЦР-тест на коронавирус?

Исследованиями биоматериала на наличие коронавирусной инфекции одной из первых лабораторий в нашей стране начала заниматься многопрофильная медицинская лаборатория МедЛаб.

Сдать ПЦР-анализ в МедЛаб можно даже без личного посещения отделения лаборатории, что очень удобно для людей, находящихся на самоизоляции. Для сдачи анализа можно вызвать на дом квалифицированную медсестру из МедЛаб, которая проведет забор биоматериала. Этот процесс будет проведен со строгим соблюдением всех официально установленных требований противовирусной безопасности.

Для получения результатов ПЦР-диагностики тоже не нужно лично являться в лабораторию - получить справку можно по электронной почте или в Личном кабинете пациента на сайте МедЛаб.

Подходит ли такая справка для выезда за границу?

Да, подходит. Документ о результатах ПЦР-диагностики, проведенной в лаборатории МедЛаб, формируется на двух языках - украинском и английском. Эта справка может быть использована в том числе и для выезда за рубеж - в страны, требующие у въезжающих официального подтверждения отсутствия коронавируса при пересечении границы.