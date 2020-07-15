Британский боец смешанных единоборств Жаро Шепард, выступавший под псевдоним "Ночной кошмар", скончался в результате множественных ножевых ранений возле своего дома в Кеннингтоне (Южный Лондон). Об этом сообщает BBC.

Поножовщина произошла в субботу, 11 июля, когда спортсмен устроил вечеринку по случаю своего 30-летия. Медики, прибывшие на место происшествия, пытались реанимировать мужчину, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

В результате нападения ножевые ранения получил еще один 26-летний мужчина, его жизни ничего не угрожает. Полиции пока не удалось задержать убийцу.

Жаро Шепард провел в ММА восемь боев (6 побед и 2 поражения), став чемпионом в полусреднем весе британских промоушенов CEA и UCMMA. В мае 2018 года он провел один поединок в Bellator, в котором одержал досрочную победу над поляком Марцином Живицей.

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