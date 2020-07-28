В Кропивницком повесился капитан ВСУ [ Редактировать ]
Во вторник, 28 июля, стало известно, что в Кропивницком повесился капитан Вооруженных Сил Украины. Ему было 33 года. Об этом рассказала исполняющая обязанности заместителя командира по морально-психологическому обеспечению воинской части Анна Вольская, передает "Суспильне".
Инцидент произошел 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова.
"В части об этом стало известно в 16.10. Капитан не находился на службе в то время. На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие", - сказала она, не называя номер воинской части.
Ранее мы писали, что жена николаевского депутата застрелилась из травматического оружия. Полиция квалифицирует дело как "умышленное убийство".
по теме
Ушел и не вернулся: в Днепре третий день ищут мужчину с инвалидностью
С 21 июля в Днепре ищут пропавшего без вести Лендзинского Виталия Сергеевича
Число зараженных COVID-19 в Украине снова возросло
По состоянию на пятницу, 24 июля, в Украине зафиксировали 62 823 случаев COVID-19
Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности
Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в нескольких областях
Исчезновение заместителя мэра Черкасс: полиция возбудила дело
Сведения об инциденте внесли в единый реестр по статье 115 Уголовного кодекса Украины
В Мариуполе в страшном ДТП пострадали 5 человек
В Приморском районе Мариуполя по улице Ушакова столкнулись два легковых автомобиля