В Запорожье родственникам удалось спасти пожилую женщину, которая повисла на балконе 9-го этажа. О жутком случае, который едва не закончился трагедией, сообщает местное издание "Vgorode".

Инцидент произошел в Хортицком районе на Бабурке. Запорожанка была на волоске от смерти, обеими руками держась за оконную раму. В любой момент она могла сорваться и упасть с высоты. Ее вовремя заметили родные и бросились втягивать на балкон.

Очевидцы делятся в сети видео "смертельного номера".

Почему женщина оказалась за окном - неизвестно. Очевидцы предполагают, что она могла упасть случайно, или жен пыталась покончить собой, но передумала.

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