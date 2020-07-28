В Запорожье спасли женщину, повисшую на балконе 9-го этажа (видео) [ Редактировать ]
В Запорожье родственникам удалось спасти пожилую женщину, которая повисла на балконе 9-го этажа. О жутком случае, который едва не закончился трагедией, сообщает местное издание "Vgorode".
Инцидент произошел в Хортицком районе на Бабурке. Запорожанка была на волоске от смерти, обеими руками держась за оконную раму. В любой момент она могла сорваться и упасть с высоты. Ее вовремя заметили родные и бросились втягивать на балкон.
Очевидцы делятся в сети видео "смертельного номера".
Почему женщина оказалась за окном - неизвестно. Очевидцы предполагают, что она могла упасть случайно, или жен пыталась покончить собой, но передумала.
Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина выпрыгнул из окна на крышу автомобиля.
по теме
В Кропивницком повесился капитан ВСУ
Инцидент произошел 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова
В Харькове мужчина выпрыгнул из окна на крышу автомобиля (фото)
Два месяца назад в соседнем доме с 19 этажа выпрыгнула женщина с ребенком
В Луганской области произошел обвал на шахте: есть жертвы
На угледобывающем предприятии обвалилась бетонная плита, смертельно травмировав проходчика
В коллекторе Харькова погибла бригада коммунальщиков
На территории иловых полей городских очистных сооружений рабочие спустились в коллектор без средств защиты и отравились парами ядовитых газов
Взрыв на сырзаводе под Николаевом: два человека погибли
Сварщик с напарником ремонтировали грузовик - заваривали топливный бак. И хотя они слили горючее, взорвались его пары