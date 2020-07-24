Зима посреди лета: в Запорожье по улицам разгуливал Дед Мороз (видео) [ Редактировать ]
В Космическом микрорайоне Запорожья по улицам гулял Дед Мороз. Соответствующее видео появилось в соцсети Instagram.
Cимвол зимних праздников вышел в "свет" в июле, чего никто из запорожцев явно не ожидал. "Персонаж" вел себя естественно, как и остальные прохожие.
Таким образом, человек в костюме Деда Мороза хотел раскрасить летние и по-настоящему горячие будни, пишут в комментариях. А один из пользователей пошутил, что, поскольку это произошло в 2020 году, ничего странного в этом нет.
Ранее мы писали о том, что в Запорожье мужчина прыгал по кассам супермаркета.
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