В Космическом микрорайоне Запорожья по улицам гулял Дед Мороз. Соответствующее видео появилось в соцсети Instagram.

Cимвол зимних праздников вышел в "свет" в июле, чего никто из запорожцев явно не ожидал. "Персонаж" вел себя естественно, как и остальные прохожие.

Таким образом, человек в костюме Деда Мороза хотел раскрасить летние и по-настоящему горячие будни, пишут в комментариях. А один из пользователей пошутил, что, поскольку это произошло в 2020 году, ничего странного в этом нет.

Ранее мы писали о том, что в Запорожье мужчина прыгал по кассам супермаркета.